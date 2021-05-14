法務部調查局拍攝國安微電影《機密訊號》、《極光風暴》及《格瑞特真相》大獲好評，如今更舉辦國安題材微電影競賽，邀民眾一起發揮創意，共同為國安盡份心力，活動並提供110萬元高額獎金，即日起開放報名，徵件期限至今年9月6日止。

調查局表示，近年來持續嘗試以創新、輕鬆活潑的方式宣導國安意識，讓全民瞭解維護國家安全的重要性，如全民安全防護網路有獎徵答活動，以及拍攝國安影片，均獲民眾肯定，今年首創微電影徵件競賽，首獎金高達50萬元，盼能徵選出引起社會共鳴、凝聚國人向心力的優秀作品。

調查局指出，本活動不論個人或團體均可報名，徵件作品片長3至10分鐘，拍攝類型不限，動畫、實拍、紀錄片均可，徵件活動至110年9月6日截止，屆時將由國內影視名人及國安領域專家學者，共同評選出優勝作品；初選入圍影片公布後，也將舉辦人氣票選網路抽獎活動，獎品總價值超過10萬元。

活動及報名詳情請至活動官網（https：／／www.mjibmovie.tw）查看。

另外，調查局長呂文忠也推薦網友加入「全民保fun趣」臉書粉絲團，今年特別邀請民眾喜愛的Q萌插畫人物「熊秋葵」玩梗圖做活動，月月加碼抽好禮，希望讓民眾在輕鬆愉快的氣氛下，對國家安全有進一步的認識。

(中時 )