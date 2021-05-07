今年全原運『傳統擲矛團體組』摘下金牌選手之一阿美族賴芸竹，她的媽媽賴博英(第一排右4)獲得侯市長頒發蘆洲區模範母親，原民局羅美菁局長(第一排右3)特出席贈花祝賀。（原民局提供）

110年度模範母親表揚大會活動4月24日在市政大樓6樓大禮堂舉行，侯友宜市長應邀出席60位母親表揚頒獎，其中4位為新北原民局與新莊區及泰山區原住民族發展協進會、蘆洲區和烏來區公所共同推薦，分別是同為阿美族並從原鄉北上打拼－李金妹女士、張金英女士、賴博英女士。

蘆洲區模範母親賴博英女士是今年全原運「傳統擲矛團體組」摘下金牌選手之一賴芸竹的媽媽，她本身也有參賽，表示以優秀的女兒為榮！及從宜蘭縣南澳鄉移居烏來多年的泰雅族莊育桔女士，獲獎的模範媽媽們各自有令人動容的生命故事。新北原民局羅美菁局長大讚為母則強！她表示母親擁有堅毅生命力，足以成為子女及社會大眾的楷模，獲選為模範母親是實至名歸，是原住民族女性之光！

阿美族李金妹女士現居新莊區，婚後為貼補家用，李女士平日在工廠擔任煮飯阿姨之外，下班時間就將回收物綑綁在單車上，便騎著單車前往資源回收廠多賺一份薪水，她有4個子女都相當孝順懂事，念書時每天下課後就跟著母親推回收車、清回收物，同甘共苦。李女以身教代替言教，用樂觀及溫暖的態度面對生活，毫無怨言、十分正面，孩子們說媽媽是世界中最溫柔的母親，現在4個孩子都有穩定的工作和成家立業，讓她倍感欣慰。

阿美族張女士在泰山區社區經營商店，因為熱心助人的好個性深受大家歡迎，大家都叫她「頭目夫人」，小商店成為族人與鄰里好友常來的聚會所，間接為頭目先生宣導有關原住民族權益的重要訊息。張女常關心單親婦女，幫助她們獲得社會資源，提升專業技能照顧家庭，更曾為因經濟弱勢無法幫父母料理後事的家庭，尋求原民會喪葬補助來度過難關。張女士除了敦親睦鄰，更是重視品德教育的好母親，以品德良善、樂觀進取來教導兒女成長，小女兒在國中時正值叛逆期，張女士用耐心、同理心去理解和陪伴小女兒走過成長期，她常鼓勵孩子力爭上游之外，有所成就要回饋社會，不只有小愛還有大愛。

今年全原運新北代表隊表現亮眼，蘆洲區模範母親賴女士是『傳統擲矛團體組』摘下金牌選手賴芸竹的媽媽，個性開朗的賴女士來自單親家庭，有著不易的生命歷程，她的姐姐在民國87年患癌，同年，賴女士的先生因車禍而癱瘓，至今仍在三芝養護中心長期治療。她常年為照顧家中老小，一肩扛起成為家中的支柱，白天上班，下班後回家照顧父母及子女，還有姐姐的孩子，幸而樂觀的她總是用正面態度來面對人生，常鼓勵子女迎接新事物、接受挑戰，她說女兒的表現是她最好的禮物，從小就不讓她擔心，國小常得獎，國中時勇奪全國標槍冠軍並創下全國紀錄，還獲得青年盃冠軍，賴女刻苦耐勞的言行，深受地方肯定及表率。

出生宜蘭縣南澳鄉武塔村的莊女士，小時候隨學校遷徙到新北市，就在烏來成家立業，與丈夫胼手胝足建立家庭、養育子女，用心教導小孩有機會要貢獻及回饋社會。此外，莊女善織布，為子女、孫子、曾孫、女婿們量身織泰雅傳統服飾，表達對子女、後輩滿滿的關愛，也將泰雅傳統文化藉由服飾傳承給下一代，莊女士是泰雅族GAGA（泰雅族祖訓之意）實踐者，為子孫做最好的身教示範，以身為泰雅族為榮。

新北原民局表示，透過模範母親表揚，除了鼓勵得獎者並帶來社會正向風氣，更為原住民族優秀女性的典範，堪稱新北原住民族女力代表。

(中時 )