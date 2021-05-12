萬華阿公店驚傳2名小姐染疫，據當地業者表示，其中「楓香」清茶館的小姐，40多歲花名叫做「美美」，是取得身分證的陸配，在此區已上班近10年，因在大陸福清的媽媽最近重病，需要她回去照顧，美美11日前往仁愛醫院做核酸檢測，結果被測出確診，楓香因此昨晚進行大消毒、關店休息，包括老闆、小姐及少爺共10餘人，現在全部進行居家隔離。

萬華茶室傳2小姐確診 龍山寺周邊緊急大消毒

據指出，楓香這家店半年多前才開幕，由現任老闆接手，裡面的小姐有10餘人，多半都是來自福建福清、羅源的陸配，平時生意不錯，但阿公店的小姐經常會有集體跳槽，因此不少人都是來來去去，「美美」算是比較安定的，半年多來都是在楓香上班，平時也有幾個固定熟客，定期會來跟她捧場。

「美美」的母親日前重病，急需要人照顧，11日她因準備回大陸，所以前往醫院做核酸檢測，過程中她曾向醫師表示，「最近喉嚨癢癢的」，經詳細檢測後，確認她感染新冠肺炎。

北市衛生局獲報後，當天下午就對楓香進行大消毒，店內其他員工、小姐也全部隔離，另追查最近「美美」有坐到檯的客人，據了解至少有20多人。

楓香12日已經歇業，加上另家「鴻達」茶藝館也有小姐確診，已引發附近業者、酒客人心惶惶，但記者下午實地走訪，不少店家仍持續營業，業者德哥表示，市府目前沒有進一步指示，他們當然會開門做生意，不過預料酒客應該會減少一半以上，疫情衝擊客源，大家都很傷腦筋。

(中時 )