觀音消防分隊24日至向陽農場舉辦防火、防溺相關宣導等闖關體驗活動。（姜霏翻攝）

桃園市觀音區育仁國小24日上午至向陽農場舉辦親職教育日，桃園市政府消防局第三救護大隊觀音分隊也藉由此次機會，舉辦防火、防溺相關宣導等闖關體驗活動，約有150名師生、家長共同參與，吸引國小學童主動了解防火知識，提升其防火(災)及避難逃生基本應變能力與防範溺水注意事項，落實消防教育從小扎根之工作，並進而帶動家庭成員之防災意識。

由於今年水情吃緊，除了防火教育、防範縱火等也增加了節水宣導，現場還有消防衣穿著體驗與防溺小遊戲等活動，讓小朋友親自穿上消防衣扮演小小消防員，並透過遊戲闖關使國小學童對於宣導項目產生興趣，讓教學內容更活潑豐富，提高學童學習興趣。

另因應氣溫轉熱，許多民眾前往海邊戲水避暑，也呼籲學童夏天戲水防溺的重要，避免獨自前往危險水域等，透過經驗分享，實際演練、操作，加強宣導成效，學童們非常積極踴躍參與活動更主動向消防人員詢問消防相關知識，透過本次活動讓防火防溺觀念深植學童心中，達到全民防災的目標。

(中時 )