台南市北區大觀音亭2日凌晨剛遭竊賊入侵偷香油錢，2日上午照常舉辦獎學金頒獎，廟方每年花120萬分上下學期濟助清寒優秀學生，已有15年，有學生6度獲獎，從大學領到研究所。

台南市北區大觀音亭每年拿信眾的香油錢救濟清寒優秀學生，鼓勵貧困學生上進，廟方的捐錢箱2日凌晨雖遭竊賊行竊，上午照常舉辦清寒優秀學生獎助學金，對象為高中職以上的學生及特殊教育學生，共有78人受惠。

廟方表示，今年申請件數明顯增加，共逾百件，審查人員為4名廟方董監事，包括退休校長與退休的銀行主管，錄取學生的智育成績平均分數達89.7分，公立大專生平均有89.8分，成績是歷年最高的1次，另外，啟聰與啟智學校各錄取前2名。

大觀音亭頒發獎助學金依照申請者的家庭經濟狀況，高中職生每人5000元，大專以上每人1萬元，今年公立大專生17人，私立大專生25人，高中生10人、高職生15人與特教生4人。

吳姓碩班同學從清華大學至清華華文研究所共6度申請獲獎，吳媽媽代表領獎，感謝宗教行善社會，幫助吳家。

廟方表示，設計獎助學金的目的，主要是勉勵學子「處在弱勢不要放棄自己，要有信心勇敢去追自己的夢想」，強調不會因為寺廟香油錢遭竊，影響未來獎學金的發放。

(中時 )