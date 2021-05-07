龍華科大攜手亞洲台灣商會聯合總會，共同成立產學服務中心。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

亞洲台灣商會聯合總會參訪團一行合影。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

亞洲台灣商會聯合總會，日前參訪龍華科技大學，實地了解技職教育實務與應用現況，雙方並共同成立產學合作服務中心，期望以龍華科大雄厚的產學研發能量，成為提供海外僑台商相關服務及合作平台，創造台商更多商機，同時有助國內產業拓展海外市場，促進台灣產業加速邁向國際。

亞洲台灣商會參訪團一行，計有來自亞洲10個國家及地區代表，由總會長劉樹添、名譽總會長劉東光及名譽監事長張南蘋帶領，5日蒞抵龍華科大，受到校長葛自祥、行政副校長林如貞及一級主管的熱情歡迎，隨後並由劉樹添及葛自祥代表雙方簽署合作意向書，共同為產學服務中心揭牌，期能藉由合作交流，規劃未來共同開設台商幹部、子女等管理及專業實務專班，以滿足海外台商人才培育需求。

校務簡報中，葛自祥首先對參訪團成員表示，學校秉持「務實、卓越、創新」的教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。該校連續4年獲得教育部高教深耕計畫逾億元經費補助，109年的產學合作金額突破3億元；今年再度蟬聯《遠見》及《Cheers》「2021企業最愛大學生」全國私立科大第一名榮耀，同時第四度入選《Cheers》大學辦學績效成長全國TOP 20卓越大學，技職體系排名僅次於臺科大、北科大，整體表現非常出色。

葛自祥指出，在全球新冠肺炎疫情蔓延、國內高教環境面臨少子化等嚴峻挑戰之際，全台技職校院普遍縮減招生員額，龍華科大不僅沒有縮小規模，新生註冊率更連年維持9成以上，全校學生總人數持續成長，近年來並積極推動國際交流與合作，提升台灣技職教育發展國際化，並拓展學生國際視野與移動力。今年校內境外生人數約1170人，其中越南、馬來西亞及印尼生分居前3名，佔相當重要比例。

副校長林如貞也代表董事會歡迎亞洲台灣商會參訪團到訪。她說，個人也是台商眷屬，深刻體會到台商在海外創業艱辛。對於台商們人在海外，心繫家鄉，為台灣經濟發展打拚，表示非常感動與感佩。而台灣的技職教育辦得非常成功，舉世聞名，希望參訪團成員藉由本次參訪，將龍華科大優質的辦學成效廣為宣傳，以嘉惠僑居地台商、台幹及其子女。

劉樹添對於龍華科大積極致力產學合作、提升跨領域創新研發能量，打造學子職場黃金競爭力的卓越辦學成效，給予高度肯定。他並指出，政府新南向政策中，教育及產學合作是相當重要一環，期待透過共同成立產學服務中心，增進海外台商與國內各界交流，探詢可能合作之領域與機會，促成更多的產學合作實質效益。

隨後，參訪團一行並實地參觀該校貴重儀器中心、產業菁英訓練示範基地―3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠、（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠，以及電腦鼠與自走車展示、創意成型中心、五軸加工機實習工廠、雷射3D列印實驗室、數位內容多媒體技術研發中心及智慧圖書館等教學與實作設施，並進行餐敘座談交流，對龍華科大致力產學鏈結合作，強化學生職場能力等務實作法，留下深刻印象。

(中時 )