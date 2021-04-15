想打造幸福的婚姻生活，除了從日常製造驚喜，更少不了一顆真心誠意的心！搜狐網命理專欄點名，生肖兔配馬的夫妻適合一起奮鬥事業，將會過上大富大貴的生活，而生肖蛇配羊以及虎配豬則是甜蜜小夫妻代表，小日子也能過得有聲有色。

▍1. 生肖兔＋生肖馬

屬兔的人性格單純善良，他們待人真心實意，一旦遇到心儀之人，就會全心全意的對對方好，不摻一絲雜質，而屬馬的人也同樣如此，他們認為愛情是神聖的，既然決定要在一起，就一定要攜手走到最後，正因為兩人有同樣的想法和觀念，才能走到最後，這組配對在結婚後很適合一起奮鬥事業，一定能夠大富大貴。

▍2. 生肖蛇＋生肖羊

屬蛇的人生性高貴優雅，攜帶著財氣，一輩子都不會有缺錢花的時候，但他們並不在乎金錢和名利，只渴望一份溫暖純潔的愛戀，而屬羊人剛好符合他們的要求，屬羊人性格天真，在愛情裡就像小綿羊一樣，他們二者的愛情觀都很純粹，因此婚後小倆口依舊能維持戀愛熱度，會越恩愛越富貴，把甜甜蜜蜜的小日子也過得有聲有色。

▍3. 生肖虎＋生肖豬

大家都認為屬虎人和屬豬人特別不匹配，因為屬虎人過於強勢，而屬豬人性格溫順，可能會受欺負，但實際情況並不是這樣！屬虎人其實只是表面凶悍，其實內心很溫柔，對待感情忠貞不二，會全心全意對另一半好，而屬豬人則是很有福氣，二人的愛情將會很真摯，適合攜手並肩走到老，生活會越來越富貴。

(中時新聞網)