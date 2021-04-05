台灣許多女生偏好纖細的體型，因此一年到頭都在減肥，不過星座運勢網站「星座上上簽」分享，處女座、金牛座、獅子座的女生不適合減肥，稍微帶點肉的體型反而能招來福氣，無論是事業、桃花運都能越來越旺。

▍1.處女座

處女座的完美主義容易讓他給人刻薄的印象，他們對在乎的事情很挑剔，面對人際關係過於認真，如果體型偏瘦，反而會帶來壓迫感。體型微肉的處女座女生外表看起來比較親切，周遭的人會主動親近他，更容易帶旺貴人運、事業運。處女座其實也是吃貨，尤其在沒有壓力和煩惱的時候，會把吃喝當成娛樂，所以也特別容易「幸福肥」，這樣的處女座女生人緣很好，顯得很有福氣。

▍2.金牛座

金牛女性格很大方又熱情，精力充沛，如果體型偏瘦反而給人沒精神的感覺。金牛女很愛吃，心情差也吃、心情好也吃，很願意為了美食花大錢，是一個超級吃貨，所以一般都是有點肉肉的體型，他們有點小肚子反而更可愛，而且運氣更好，金牛女愛錢又愛吃的形象讓他招來好人緣，同時也可以為另一半帶來好運，所以千萬不要叫金牛女減肥。

▍3.獅子座

獅子座擁有很強的領袖特質，擁有十足的自信和領導能力，獅子女需要強健的體魄來支撐他的精力，微肉的體型和超強行動力，讓他們的事業運、桃花運越來越旺。獅子女通常是微胖界的女神，自帶個人魅力，不需要減肥也有很多人追，他們的熱情會感染身邊的人，好運和福氣雙雙豐收，瘦下來反而沒那麼幸運。

(中時新聞網)