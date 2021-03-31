有些人比較沒有理財觀念，尤其在戀愛後更是花錢不手軟，星座運勢網站「星座上上簽」點名射手座、獅子座、白羊座對情人超級大方，談戀愛時很容易被當人肉ATM，如果遇到拜金的對象，很容易就會損失大筆金錢，得不償失。

▍1.射手座

射手座談戀愛的時候花錢很大方，因為他本身就不是很在乎金錢，如果遇到自己真心喜歡的人，更是不把錢放在眼裡，有多少花多少，只要對方開心，甚至把薪水全部花在對方身上都沒關係，甘願成為情人的人肉ATM。

▍2.獅子座

獅子座的性格很豪爽、不拘小節，而且非常愛面子，很怕被人以為自己很小氣，所以只要對方開口要求，就算是負擔很大的金額，他也會硬著頭皮付錢，就算心中淌血也不能讓對方失望。除此之外，獅子座本來在戀愛中就很願意付出，對方幸福快樂他就非常滿足了，這個性格也很容易被有心人利用，讓他無止盡的付出金錢。

▍3.白羊座

白羊座本來對朋友或家人就很大方，在愛情中更是花錢無分寸。他在愛情中很熱情，表達愛意的方式很激烈，只要對方開口說喜歡什麼，就會一股衝動趕快買下送給對方。白羊在買東西的時候不會考慮太多，只要對方撒嬌一下，立刻就龍心大悅，什麼都願意買給對方，如果遇到好的對象還不成大礙，但如果遇到拜金男、拜金女，很可能會發生存款一夕清空的狀況，得不償失。

(中時新聞網)