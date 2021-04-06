好吃懶做的啃老族不僅衣食住行全靠父母，往往累積不菲的開銷，更會主動放棄就業機會。搜狐網命理專欄點名，生肖兔、馬以及虎的人最不上進，不僅沒有事業心，更樂於向父母伸手拿錢，宅在家當啃老族。
▍1. 生肖兔
在屬兔人的世界裡，愛情勝於一切，天生戀愛腦讓他們整天幻想著浪漫的愛情，沒有打算認真過生活，對於未來也沒有規劃。他不上進也沒有事業心，在職場上，他無法做到專心致志，做沒多久心思就不在工作上，花錢卻大手大腳，想要買什麼就買什麼，一旦缺錢花，他就會伸手向父母要錢，壓根就沒想過要努力賺錢。
▍2. 生肖馬
屬馬人沒有野心，也沒有什麼慾望，他從來都沒有想過要過富裕的生活，什麼榮華富貴他都不在乎，只想安分守己過好自己的生活。就算一生碌碌無為，他也不會去抱怨，他最喜歡宅在家裡，假設父母給了他們很好的物質生活，那麼他就會整天宅在家裡，什麼事情都不做，甘願在家等著啃老。
▍3. 生肖虎
屬虎的人非常聰明且頭腦靈活，有潛力能在職場上獲得很好成就，只要好好發揮自己的能力，並等待好時機被發掘，那麼前途會無可限量。但屬虎人雖然聰明，卻沒有上進心，如果給他一個啃老的機會，他們就會選擇不用工作，整天無所事事吃喝玩樂，過著無憂無慮的生活。
文章來源：搜狐網
(中時新聞網)
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