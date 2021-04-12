屏東縣議員蔣月惠接獲民眾投訴，指出小琉球鳳凰國際旅遊正在蓋的10層樓飯店，挖到地下水源後停工將沙回填。縣府表示工地挖到地下水很正常，停工是為等材料工具到位。（蔣月惠提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣議員蔣月惠接獲民眾投訴，指出小琉球鳳凰國際旅遊正在蓋的10層樓飯店，挖到地下水源後停工將沙回填。縣府表示工地挖到地下水很正常，停工是為等材料工具到位。（蔣月惠提供／潘建志屏東傳真）

鳳凰國際旅遊正在小琉球興建地上10層、地下1層的飯店，近日有民眾向屏東縣議員蔣月惠投訴，指稱工地挖到地下水源後不敢施工，並以沙子回填，擔心影響附近民房地基。工地回應，工地挖到地下水很正常，之前是試挖，停工是等材料工具到位。

鳳凰旅遊在小琉球最熱鬧的白沙港第一排興建10層樓高的飯店，地理位置及視野極佳，完工後將成為全島最高的建築物，預計打造約60間房的休閒度假風格飯店，並設置無邊際泳池等設施，鎖定高端旅客。

島上目前最高的建築物僅4、5樓高，10樓高的建物從一開始興建便引起周邊居民擔心。近日有民眾向蔣月惠投訴，指稱工地挖地下室時挖到地下水源，以沙子回填後便不敢再進行，已停工一周，擔心這麼高的建築小琉球的地質無法承受。

屏東縣政府城鄉發展處建管科接獲投訴後前往了解，科長蕭旭志解釋，工地挖到地下水很正常，該工地預計挖到地下6公尺深，地質報告指出挖到地下3、4公尺就會有地下水。之前的工程為試挖，之後才會正式開挖，因此先以沙子回填。

他說，地下工程每個階段必須連續完成，不能拖太久，因此要等到所有材料及工具都到場後才能動工，並非停工。至於當地地質能否負荷如此建築，業者會請專業技師計算過，鄰近房屋現況都經過鑑定，1棟飯店造價成本上億，業者不會拿錢開玩笑。

(中時 )