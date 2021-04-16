中市府積極推動自來水延管計畫，改善偏遠地區民生用水，並提升自來水普及率，近年來與自來水公司攜手合作，陸續於大安區完成中庄里、龜殼里及福興里等大區域延管工程，大安區自來水普及率由103年的45％提升至今年75％，普及率大幅提升30％！

台中市長盧秀燕重視路面平整議題，於109年度共計動支1.1億元辦理全市自來水延管後路面復平，其中，大安區陸續施作中庄里及龜殼里等延管路修工程，已於大安區完成約13公里路修。

此外，110年度動支6,000萬持續辦理路修復平，第一期工程將於大安區福興里部份較差路段優先進行路修，16日由盧秀燕擔任主祭，於現地辦理開工祈福典禮，祈求工程施工順利。

盧秀燕表示，大安區福興里延管工程於108年開始施做，並於108年8月幹管完竣，自來水受益用戶共計約221戶，但後續即有民眾反映興安路段部份路況較差，影響行車安全，於地方里長及民眾反映後，市府於109年12月會同地方里長及議員辦理現地會勘共同研議，並優先擇取興安路、福安路及福東路辦理路修。

110年路修復平第一期工程已完成工程發包，預計施作大安區福興里較差路段、大安區中庄里中海路及大甲區太白里通天路等路段，其中，預計動支1,200萬元辦理福興里興安路、福安路及福東路(含週邊巷道)路修，屆時將可完成福興里約7公里路段，並於開工典禮後開始施作。

(工商 )