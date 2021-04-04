人生不可能一帆風順，運勢總是有起有落，因此當霉運來臨時，一定要謹慎預防，搜狐網命理專欄點名，生肖鼠、龍以及虎的人在4月容易被小人從背後插刀，建議多加注意人際關係問題。

▍1.生肖鼠

屬鼠人精明能幹，因此在工作中特別容易受到同事嫉妒，甚至還會有小人從背後插刀，因此屬鼠人在近期要特別注意，不僅做事要更認真仔細，以免讓小人有機可乘，更需懷著樂觀和與人為善的態度看待一切，方可解除危機​​。

▍2. 生肖龍

屬龍人本身很高調，他們經常因為自己優秀的能力而感到驕傲，因此經常會招來小人暗算，但屬龍人不擅長耍心機，切記自己在明、小人在暗，建議屬龍人在4月時做人行事要低調一點會比較安全。

▍3. 生肖虎

屬虎人個性很直爽，他們經常因為自己的個性不小心得罪他人，可能屬虎人覺得自己只是說了實話而已，但是小人卻已經悄悄的出現了。那些不滿屬虎人言行的小人，會趁他們不注意的時候展開攻擊，建議屬虎人在4月應該謹言慎行，面對小人還是能躲就躲。

(中時新聞網)