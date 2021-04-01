在談戀愛的過程中，溝通是增進感情最不可或缺的細節，千萬不要用冷戰的方式面對彼此之間的矛盾。搜狐網命理專欄指出，金牛座、雙魚座、摩羯座、獅子座以及天蠍座最不擅長維繫感情，不僅個性獨來獨往，不懂得如何跟對方溝通，更會因為自己的臭脾氣失去對方。

▍1. 金牛座

金牛座是12星座當中最沉默寡言的星座，他們完全不懂如何跟他人溝通，對於談戀愛更是一竅不通，雖然金牛座很尊重對方，但相處的時候卻有點太客氣，彷彿永遠都戴著面具，常常讓另一半覺得心累，其實真正相愛的兩個人在一起，應該釋放出真實的自己，這是金牛座人本身要加強的課題。

▍2. 雙魚座

雙魚座是12星座當中最刁蠻任性的星座，在談戀愛的過程中，他們覺得對方要是真的喜歡他，就應該無條件地愛著自己，也希望兩個人發生矛盾的時候，對方要先主動哄他們，就算知道自己做錯，還是不會主動跟對方道歉，所以雙魚座的臭脾氣可謂眾所周知，如果另一半也如此強勢，那麼這段感情就會無疾而終。

▍3. 摩羯座

想跟摩羯座談戀愛，就要覺悟自己的頭號情敵是摩羯座的事業！摩羯座是12星座中不折不扣的工作狂，他們希望將大部分的時間都花在工作上，對摩羯座來說，唯有先立業才能夠成家，努力工作只是為了跟對方一起創造美好的結局，但摩羯座不會將內心的想法正式說出來，因此常常讓對方誤會，因此逐漸失去對方。

▍4. 獅子座

獅子座是12星座當中最霸道的星座，不管做任何事情獅子座都希望當主導者，想讓對方尊重自己，即便在談戀愛的過程中也是如此。獅子座希望伴侶一定要聽自己的話，不希望對方總是反駁他，否則會讓獅子座覺得自己不被在乎。但獅子座在感情中實在太強勢，他們會要求對方報告每天的行程，甚至會奪命連環扣，希望時時刻刻掌握對方的動態。

▍5. 天蠍座

天蠍座個性獨來獨往，是12星座當中最不懂得如何與人溝通的星座，通常他們想要做什麼或者決定做什麼，都不會提前跟對方商量，即便談戀愛也是如此，完全不懂應該如何維繫一段感情。在跟戀人發生矛盾的時候，天蠍座只會用冷戰面對，但這並不代表天蠍座不喜歡對方，他們只是害怕自己一開口就會口不擇言傷害對方，所以他們會讓自己保持沉默，但消極的處理方式往往會讓對方更生氣。

(中時新聞網)