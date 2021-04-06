4月剛開始，大家最關心的就是這個月財運如何，星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，水瓶座、白羊座、雙子座、雙魚座、射手座在4月的財運亨通，無論是正財運或偏財運都特別旺，有加薪機會，投資也有望獲得回報。

▍1.水瓶座

水瓶本月財運亨通，有貴人相助，收入會增加，但是不多；偏財運會比較好，樂透、抽獎等活動會有驚喜，但是不可沉溺其中，適當嘗試即可，不可因為這些荒廢太多時間。

▍2.白羊座

這個月白羊收益頗豐，尤其是投資理財的收益特別好，從事相關行業的白羊更是得心應手。如果經濟允許的情況下，可以考慮做長線投資，多注意相關方面消息，尋找可靠機會，切記多方考量，謹慎選擇。

▍3.雙子座

雙子本月財運不錯，工作中會有驚喜，因為業績突出，有加薪或領豐厚獎金的可能。有買房打算的雙子，要多操點心，提前做好功課，多做準備，及時出手。有賣房打算的人，這個月也能有不錯的機會，能夠順利交易並得到滿意的價格。

▍4.雙魚座

雙魚本月財運穩定上升，有加薪、拿獎金的可能，可以仔細觀察，尋找合適的機會和上司溝通，如果長官有這方面的考量，此時提出勝算比較大。投資理財方面受益不錯，但是不可貪多，不可道聽途說，選擇穩定、風險小的標的更可靠。

▍5.射手座

本月射手座雖然生活開支比較大，但是好在財運不錯，並不會因此入不敷出，工作中能夠獲取不錯的收益來彌補這筆開銷。另外之前投資的標的本月也能夠有很好的收益，同時也可以考慮再嘗試其他投資理財項目，如果有高人指點，會有更多的收益。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)