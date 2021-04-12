全球最大的客製化家具外包服務供應商商億-KY（8482）12日線上法說，2020合併營收受疫情衝擊減少，獲利大減；唯2021年首季產能回復，合併營收來到9.99億、年增53.82％，商億-KY強調，目前訂單滿手，現有七座工廠，預計未來將再擴展生產基地。

商億-KY強調，提供家具設計、採購、庫存、製造到物流等全方位的服務，且獨有的高度垂直整合商業模式及J-I-T (Just-In-Time) 的專業知識，提供客戶領先產業的交期，7周運送到府，而在後疫情時代新增不少客戶訂單。

目前商億-KY在中國杭州擁有五座工廠，在泰國與柬埔寨各擁有一座工廠，並預計在未來進一步擴展生產基地。現有客戶多為高端家具零售商，包括RH（Restoration Hardware）和William Sonoma等高端家具品牌，主要鎖定家庭年收入超過17.5萬美元，排行全美前11％的客群。

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