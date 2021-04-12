GameStop軋空之亂引發主管機關注意，憂心網路論壇Reddit的股票討論群組「華爾街押注」（WallStreetBets）亂報名牌危害散戶，然而最新研究顯示，該群組的發文者與使用者都是經驗老道的股市能手。

「華爾街押注」1月號召散戶大軍暴買電玩零售商GameStop，放空的大戶因此損失慘重，事件令該論壇聲名大噪。

GameStop事件令外界認為「華爾街押注」使用者胡亂報名牌，散戶進行高風險的投資，賭上全部身家財富，但研究報告發現，該論壇的使用者分享嚴謹的盡職調查（Due Diligence）報告，算得上投資經驗豐富。

報告作者指出，雖然外界認為「華爾街押注」主要是吸引無知的投資人，但研究並未發現證據能證明這項觀點。

Daniel Bradley、Jan Hanousek、Russell Jame與Zicheng Xiao 4名研究員，以「華爾街押注」的投資建議帶來的市場後果為題，進行研究。報告發現，論壇的買進建議兩日報酬率平均為1.1％，未來一個月的平均報酬率為2％，未來一季的報酬率達5％。

此外，研究員指出，「華爾街押注」的盡職調查報告具備投資價值，而且散戶能分辨報告的品質。

這份研究報告最後的結論是，「與主管機關擔心華爾街押注亂報名牌損害散戶大相逕庭，研究發現該論壇的發文者與使用者的投資技能嫻熟，而且有可能因論壇的投資建議受惠。」

值得注意的是，研究員捨棄「華爾街押注」2018年至2020年的所有貼文，聚焦有清楚買進或賣出建議的盡職調查報告，再手工覆核股票代碼和分類建議。

「華爾街押注」的用戶數在GameStop事件後激增至將近1,000萬人，論壇貼文隨之暴增，這份報告並未涵蓋GameStop事件後的文章。

(工商 )