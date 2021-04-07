在工作上，一份耕耘就有一分收穫，但在感情中卻不一定成立，很多時候戀愛雙方的付出是不成正比的，搜狐網命理專欄點名，雙子座、雙魚座及射手座就是喜歡得不到的，若是想成功收服他們的心，別忘記偷偷學一些小心機，才能拿捏他們的心理。

▍1. 雙子座

風象星座的雙子座本身非常主動，所以他們在感情中不喜歡別人主動，這也是源於雙子座的宮位位於第三宮，而第三宮所能反映出來的就是在遇到感情時的態度，雙子座的人不喜歡被勉強，不管對方多麼優秀，面對過於主動的人反而會讓他們很反感，雙子座只願意追逐不喜歡自己的，被吊胃口反而讓他們更愛。

▍2. 雙魚座

守護星位於水星的雙魚座，感情上更是充分體現了水星細膩的特質，可以說浪漫就是雙魚座的別名，再加上雙魚座的宮位位於玄秘宮，而玄秘宮所代表地就是獨立，因此雙魚座討厭黏人的人，只對身上充滿獨立氣息的人充滿好感，總會不自覺想去了解他們，所以雙魚座的戀愛守則就是「距離產生美」，越是主動越會讓雙魚座不敢興趣，偏偏只愛得不到的。

▍3. 射手座

射手座的宮位在遷移宮，因此他們喜歡追求刺激。在感情中，射手座喜歡有挑戰性的對象，這樣才能凸顯出他們的實力，對於主動表示好感的人，射手座從來不會珍惜，因為對他們來說沒有任何挑戰，反而總是吊著射手座感情的人，才會激發他們的征服欲，成功喚起他們的興趣。

(中時新聞網)