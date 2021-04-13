美國勞工部周二公布，與去年同期疫情大流行時期相比，今年3月強勁的經濟復甦，促使3月份消費者物價指數（CPI）的上升。

美國CPI較上月上升0.6％，但較去年同期上升2.6％，前值成長1.7％。據原先道瓊預估，該指數的月成長為0.5％，年成長2.5％。

核心CPI部分，3月較去年同期成長1.6％，預期成長1.5％，前值成長1.3％。

較去年同期大幅度成長的原因是經濟學家所稱的「基期效應」，是指用於比較的基礎較低。2020年3月，政府剛剛開始大規模關閉美國企業，導致超過2200萬美國人失業。

儘管通貨膨脹率看起來很高，但許多經濟學家以及聯準會的政策制定者預計，這種成長是暫時的。4月份也可能會出現急遽上升的數據，但隨著對照的數據較糟的月份過去，該數字應會減少。

這個數據公佈後，那指期貨短線拉升，漲幅擴大至0.4％。聯準會官員預計今年的經濟成長率約為6.5％，這將是自1984年以來最高的成長率。

(中時新聞網)