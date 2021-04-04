奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！星座運勢老師奧斯分享4/5～4/11星座運勢，巨蟹座事業運最旺，牡羊座愛情運最旺，處女座金錢運最旺；另外雙子座事業運需要留意，射手座愛情運需要留意，金牛座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★★★

牡羊朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏，讓一向忙碌的你，在下周終於可以緩下來好好喘口氣了。

▍金牛座

整體運勢★★★

許多計畫在下周開始延誤，對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性，而這樣的狀況也讓金牛朋友顯得有點手足無措。

▍雙子座

整體運勢★★★

不滿足的感覺將充斥在雙子朋友的生活，主要來自於內心製造出來的想法，並非外界影響，下周要多加注意。

▍巨蟹座

整體運勢★★★★★

巨蟹朋友的企圖心增加不少，連帶提升積極度，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長，將會是行動力相當高的一周。

▍獅子座

整體運勢★★

獅子朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己感到點壓力，舊有的事情來說，也存在著無法有效控制的隱憂。

▍處女座

整體運勢★★★★

處女朋友下周變得積極許多，下周的態度與想法也變得踏實許多，因此各方面都將立下還不錯的基礎，過往的經驗也讓自己下周變的安心許多。

▍天秤座

整體運勢★★★★

天秤座的朋友對於目前的現況感到知足，不像過去那樣給自己太多壓力，開始懂得享受目前的生活。

▍天蠍座

整體運勢★★★★

過往的熱情在下周顯得平靜許多，那樣的熱情活潑慢慢的由外在轉入了內心層面，因此讓忙碌好一陣子的天蠍朋友，下周有機會獲得充分的休息。

▍射手座

整體運勢★★★

射手朋友下周將是怠惰的一周，面對事情都提不起動力處理，思緒上的停擺也讓你在面對事情時感到些微的無力感。

▍魔羯座

整體運勢★★★

魔羯朋友顯得積極許多，開始不像過往那麼念舊、或守著既有模式，以往受到規範雖然感覺不悅，但還是會遷就現況，下周會試著突破這樣的限制。

▍水瓶座

整體運勢★★★

水瓶朋友的情緒起伏變大，容易和周遭的朋友起爭執，可能因為長久以來給自己太大壓力，在下周稍稍無法負荷。

▍雙魚座

整體運勢★★★

雙魚朋友情緒容易受到周遭朋友影響，面對自己想做的事或想法，奧斯建議要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)