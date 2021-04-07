面對愛的人，說出「我喜歡你」4個字，對有些人來說一諾千金，而對有些人來說不過是一時興起就能說出來的話，搜狐網命理專欄分享，白羊座、雙子座、射手座隨口就能告白，說情話這件事對他們來說一點都不難，但對於個性認真的處女座、金牛座來說，一旦說出口就是真心愛上。

▍白羊座

白羊座的性格起伏不定，很容易因為一時興起去做一件事，加上他們也很愛開玩笑，如果白羊座說出喜歡你，有可能只是在試探你的反應，本質上並不是欺騙，只是剛好當時的情緒使然，他們或許現在是真的喜歡你，卻不一定會持久。

▍金牛座

對於個性老實的金牛座來說，他們說話的可信度很高，雖然有小部分金牛會為金錢利益說謊，但是面對感情金牛還是相當誠實，想從他們嘴裡聽到「喜歡」非常難，如果他們親口說出來，那一定是真心喜歡，並且想和對方在一起才會說出來。

▍雙子座

雙子座性格多情又會玩，可以輕鬆說出各種甜言蜜語，和異性們的關係也很曖昧，其實要他們說出喜歡其實不難，畢竟說好聽話一直是他們最擅長的。當雙子座能夠輕而易舉對你說喜歡，就代表他也會對其他人說，因此可信度不大高。

▍巨蟹座

巨蟹座一向行事謹慎，就連面對愛情也是如此，他們會變得很容易害羞，對於喜歡也有著自己的原則，面對不喜歡的人，他們連口都不會開，但認真喜歡你的話，就會從他們的嘴裡聽到告白。他們需要鼓起很大的勇氣才說的出來，因此可信度很高。

▍獅子座

獅子座一向很愛面子，從不會向誰低頭，更不可能主動承認喜歡，因此當他們主動告白時，可信度很高，獅子座的一句「喜歡你」，寄託的不光是情感，還有面子和高傲的自尊。

▍處女座

在愛情裡的處女座很理智，不會輕易去喜歡一個人，更不會讓自己將就於愛情唯有當他們真心喜歡，才會從他們的嘴裡聽到告白，若聽到「喜歡你」這句話，就代表處女座想和你一輩子不離不棄，一直走到白頭，對這段感情很認真。

▍天秤座

天秤座喜歡一個人一直都是發自內心的，他們不擅長說謊，在愛情裡的天秤，更不太會輕易告白，明明有十分的愛，能透露出七分來就不錯了，因此當他們說出喜歡你的時候，就表示已經愛你愛到骨子裡。

▍天蠍座

天蠍座個性外冷內熱，他們的話總是要經過再次確認，因為他們天生性格較狡猾，常常為了跟對方示好或取悅對方而告白，因此，只有當天蠍座真正付出行動時，才能相信他們是真的喜歡。

▍射手座

射手座堪稱是情場高手，說情話這件事對他們來說一點都不難，因為他們最大的特點就是說對方愛聽的話，總讓許多人傻傻相信，所以先別相信射手座這位撩人高手，還是要觀察他們後續的舉動。

▍摩羯座

對於說出喜歡，摩羯座絕對是真的喜歡，沒有其他的惡意或私心，他們在愛情裡的表現或許比較笨拙，但他們總會用行動來證明真心，如果從他們的嘴裡聽到「喜歡你」，千萬不要以為他們只是說說而已，當決定喜歡你的那一刻，他們就會開始行動，為兩個人的未來做準備。

▍水瓶座

水瓶座個性很隨性，很在乎自己感受，但對愛情一向很矜持，如果他們經常告白，那多半是開玩笑的，可別當真！而相反，若是已經相處一段時間，卻突然說出「我喜歡你」，那就是認真喜歡，一定已經愛對方到很深，才想讓這段感情開花結果。

▍雙魚座

雙魚座的喜歡絕對要看場合，如果是要利用你或是想得到你的幫助的表白，那千萬別相信！唯有在很正式的場合裡，他們認真的說出「喜歡你」，那可信度才高。

(中時新聞網)