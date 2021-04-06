從手相的角度來看，指甲也可以看出一個人的性格和運勢，命理網站「生肖運勢天天看」分享，指甲是否修長、指甲的形狀，都能讀出此人的個性，進而推論出他的命運，像是圓形指甲的人通常事業運、財運都很旺，快伸出手檢查看看自己屬於哪個類型。

▍1.修長指甲

指甲修長美觀，代表此人在藝術方面的才華和天賦很高，骨子裡有一種浪漫主義，想像力豐富，創造力非凡，注重精神層面的享受。另外還代表此人具有完美主義，要做就做到最好，所以事業運順利，但性格單純，容易輕信他人，在人際交往時難免會吃虧，因此一定要提高警覺性。

▍2.圓形指甲

圓形指甲的人，通常很聰明，為人處世靈活變通，社交能力非常強，不喜歡爭強好勝，這些性格特點，讓大多數人都能與之和睦相處，所以身邊朋友多，遇事也有人幫，事業和財運都不錯，而且為人踏實穩重，很會照顧人，婚後生活不錯，夫妻感情非常好，家庭美滿幸福。

▍3.寬形指甲

如果指甲比較寬，則意味著此人性格豪爽，做人做事直來直往，不喜歡拐彎抹角，沒什麼城府。同時，也非常講義氣，是能夠為朋友兩肋插刀的人。不過，這樣的性格容易一時衝動說錯話、做錯事，所以要記得隨時提醒自己凡事三思而後行，才能夠避開一些禍事，事業上也更容易成功。

▍4.方形指甲

正方形指甲的人，為人很有主見，頭腦清醒，意志堅定，膽識過人，責任感也重，屬於天生的領導者。但因為過於嚴肅，有時候就有一點呆板，少了變通，人際關係不是很好，感情也不太順利。

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(中時新聞網)