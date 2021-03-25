「我其實糾結很久，到底要不要幫忙」。桃園一名男子本月12日在八德碰到一名滿頭大汗的阿伯，靠近自己先是問了一句，「年輕人，這裡走到龍潭很遠嗎？」細問之後才得知，阿伯自稱從高雄上來找工作，沒想到卻被騙，3天下來僅以喝水果腹，沒錢搭車返家。內心一面擔憂被騙，但又不忍阿伯繼續受苦，最後他決定伸出援手，這讓阿伯頓時淚崩，「謝謝你願意和我說話」，貼文發出後吸引2.7萬名網友按讚誇獎男網友的善舉，不過事後原PO也透露最後結局，讓人有些意外。

男網友日前在個人臉書發出一篇長文，表示日前他在八德附近遇到一名58歲的阿伯，背著粉紅色包包看起來滿頭大汗，並對這一區的路況不熟悉。後來阿伯向自己透露，他遠從高雄北漂上來找工作，但卻被老闆騙，好心的原PO原想給些零錢，讓阿伯搭車到目的地，沒想到阿伯竟回絕，「我不要錢...可以給我吃的嗎？」原來阿伯這3天都僅以喝水來果腹，原PO好心地給了他一些蘋果及乾糧便離開現場。

離開後原PO內心相當糾結，一方面擔憂是遇到詐騙，但經過思考後仍決定出手援救，便開著車外出沿路尋找阿伯身影，「開了5分鐘看到阿伯在路邊很喘的靠著電線桿，我趕快叫阿伯上車」。上車後阿伯沿路和自己聊天，不過到車站後才發現，回高雄的火車要等到隔天，於是他替阿伯訂了旅館，又塞了500元給他，「這錢你去買點東西吃，明天早上也不要忘記買早餐吃，這樣才有力氣」。

原PO表示阿伯其實話不算多，他的暖舉更讓阿伯忍了幾天的情緒潰堤，當下阿伯一把鼻涕一把眼淚的向自己道謝，「在桃園這幾天沒有人願意跟我說話，沒有人願意理我，連問路大家也默默的不理...」這讓原PO聽了相當難受，眼淚差點默默在眼眶打轉。最後，原PO給了阿伯自己的手機號碼，並告訴對方平安到了高雄後一定要打電話通知自己。

而隔日下午阿伯也遵守約定打電話向自己報平安，原PO表示，自己秉持著助人為善的念頭，雖然很多人私訊他，為何不直接報警，但他認為如果有能力就幫忙！「警察還有更多重要的事情要做，即時被騙我也不會對這社會失望，我是怕被騙，但我更怕我沒幫助到需要幫助的人！」

另外，原PO向《中時新聞網》透露，不少網友私訊他，其實也碰過同一位阿伯，也是同樣的手法，雖然他心裡大概有底可能被騙，但他仍不後悔當初選擇幫助這名阿伯，因為依照當時的情形，阿伯看起來的確需要幫忙，更善良地說，「無論是否被騙，只要能幫助別人，就是好事」。

我發文章並不是想表示我想要得到認同。 這一位58歲的老阿伯（背著粉紅色包包），滿頭大汗走到我旁邊 跟我說 ， 阿伯：年輕人這裡到龍潭很遠嗎？（我公司在八德靠近大湳） 我：阿伯很遠欸..你要走路？ 阿伯：對阿... 由孟哲. 發佈於 2021年3月12日 星期五

(中時新聞網)