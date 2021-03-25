原po表示好心人善舉讓他相當感動，更在社團發文尋人，希望可以請對方吃一頓飯以示感謝。(圖擷取自新竹大小事)

好心人一生平安！一名男網友分享，日前出遊將機車停在新竹火車站附近，但忘記將鑰匙拔下，他心想車子肯定會被偷，沒想到返程時，竟有好心人替他將鑰匙取下，並用抹布蓋住，就是這暖心的2動作讓他相當感恩，「如果你看到這貼文，可以請你吃飯或喝杯飲料，以表達我的感謝」。

男網友日前在臉書社團新竹大小事上發文，指出前幾日他出門玩，便把機車停放在新竹火車站附近，結果要返程時才忽然想起，自己糊塗的將鑰匙插在機車上忘了取下，這時他灰心的認為「鑰匙插在那邊，放一整天應該會被偷吧」，沒想到回來時他看見自己的車依然停在原地。

靠近仔細一看，才發現有善心人士替他將鑰匙取下放至安全帽內，更用抹布遮住鑰匙，以免有心人士竊取，這雖看似小小善行，卻大大的溫暖了原po的心，他更是感動地說，「非常感謝這位好心人的大恩大德，如果好心人看到，可以請你吃飯或喝杯飲料，以表達我的感謝」。

暖心貼文發出後讓不少網友大讚，認為台灣最美的風景是人，「真的！好心人一生平安」、「推推！謝謝新竹人的愛心，讓我朋友不用去警察局」、「台灣人美麗的心」，另外也有網友分享類似事件，「真的真的，我好幾次忘記拔起來⋯⋯⋯結果兩天後回來還在，覺得很感恩」、「其實好心的人很多的，之前我大兒子手機 掉了有個好心的媽媽撿到，特地在原地等我過去取手機，真是感謝」。

(中時新聞網)