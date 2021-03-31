一名呂姓機車駕駛30日晚間行經中壢中央東路與復興路口時，因不滿許姓駕駛轉彎時靠得太近，多次靠近車窗叫囂理論：「擠什麼擠、駕照怎麼考的？」惹火許男，並在停等紅綠燈時，呂男上前再次叫囂準備走回機車時，一轉頭竟是許男舉著球棒襲來。警方獲報後將兩人帶返所製作筆錄，全案依違反社會秩序維護法及強制罪移送偵辦。

21歲的呂姓男子騎乘機車準備轉彎時，不滿44歲的許姓汽車駕駛靠得太近，轉彎後呂男沿途叫罵，並靠近許男車窗叫囂：「你是不會左轉喔？擠什麼擠？駕照怎麼考的？我會檢舉你啦！開車20幾年了不起喔！」

眼見許男並未理會，呂男不死心又騎著機車追上，待雙方皆停等紅綠燈時，呂男靠近駕駛座怒罵：「看到機車就嗶喔！」接著準備走回機車，沒想到一轉頭，竟是許男舉著球棒迎面襲來，許男邊揮球棒邊說：「你打我車子！」還走回後車廂準備再拿其他道具。

節節敗陣的呂男對著路人呼救：「幫我報警、幫我打110。」但路人似乎沒有太大反應，呂男跨上機車向前騎去遠離現場，並頻頻回頭似乎是深怕許男又跟上來，由於路人皆無反應，呂男只好自己撥打110自救。

經警方到場了解後，了解事發原委，原來是機車騎士呂男不滿許姓汽車駕駛一同於路口等待左轉時，駕車至騎士右前方左轉，騎士認為車子靠他太近，於是將許姓駕駛攔下理論，許男下車後持黑色棍棒毆打呂男。警方將兩人帶返所製作筆錄，呂男表示左手大拇指關節處受傷，但不提出傷害告訴，全案依違反社會秩序維護法及強制罪移送偵辦。

(中時 )