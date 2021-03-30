長達4天的清明掃墓祭祖連假將至，加上氣象局預測未來天候穩定，各地重點掃墓區可預期將湧入大量返鄉祭祖車潮。位於東北角重點掃墓區域的瑞芳警分局嚴陣以待，針對轄內行政區瑞芳、貢寮、雙溪、平溪等四大公墓區規畫交通疏導措施，在清明連假首日視車流情況彈性分階段實施，籲請駕駛人特別注意警廣，掌握最新交通動態。

瑞芳分局表示，較大型管制點如瑞芳區第一公墓，警方將在公墓入口處龍潭橋設管制點，一旦停車場空間已滿，將暫時管制開放；清明節當天，公墓入口處將特別管制「汽車」進出，為方便民眾，機車不納入管制範圍，呼籲駕駛特別注意。

同時為了方便掃墓民眾停車需求，警方也特別在逢甲路九姓王公廟至第一公墓入口處往基隆方向開放汽車單邊停車，台2丁線瑞芳方向7至7.5公里處、及102線隔頂至福山宮往雙溪方向開放單邊停車，福山宮廣場、九份消防隊前廣場也分別能停放25輛、20輛車。

貢寮區第九、第十一、第十二公墓在4月4日、5日上午7點至中午13點啟動交通管制，針對雙玉里新社橋入口處、台2線98公里處第九公墓入口、馬崗街往三貂角燈塔交叉路口，台2丙線通往第九公墓處加強疏導。

警方提醒，第九公墓慈仁宮廣場約可停放40輛車，當地吳前鄉長宅前廣場約可停放20輛車；新社橋入口處周邊開放單邊停車，台2線往宜蘭方向98公里處龍門大橋至台塑加油站也開放單邊停車，約可停放60輛車，台2丙線墓區周邊開放單線停車，約可停放50輛車。此外，第十公墓安義塔前廣場、第十一、第十二公墓三貂角燈塔廣場可分別停放10輛、50輛車，駕駛人可善加利用。

雙溪區頂坪公墓、柑腳公墓，警方將在「太平路」執行交通疏導，「惠美小吃」往「雙溪公園」車輛管制禁止進入，基福公路、中正隧道、柑腳公墓也將實施兩端周邊交通疏導，駕駛人可將車輛停放雙溪懷恩堂納骨塔廣場，約可停放21輛，或停在頂坪公墓入口處102線至雙溪自強隧道口雙邊順序停放。

平溪區第一公墓納骨堂，警方將在4月4日、5日，針對承善橋往納骨堂路口實施交通管制，交管時間自上午7點至下午3點為止，視交通狀況在交通幹線台2線、台2丁線實施幹道分流導引。駕駛人可將車輛停放在第一公墓納骨堂停車場，該處可停放30輛，平溪區平新農路沿線也將開放單邊停車。

瑞芳警分局交通組長黃啓峯表示，由於墓區道路狹隘，為了避免民眾車輛違停造成回堵情形，將嚴格取締各重要路段及墓園道路間違規停車，同時提醒民眾，出發前可收聽警廣，或多加利用國道或快速道路CMS標誌系統了解目前最新路況；屆時區公所也將在各區公墓入口處、道路周邊設置臨時動線指引牌，隨時更新資訊，籲請民眾配合指示行車。

(中時 )