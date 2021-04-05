彰化市、和美鎮與花壇鄉部分村里明起將停水48小時，台水第11區處在限水區設置50個供水站，今天起出動水車不間斷巡迴加水，讓民眾取水，提早儲水備用。（台水第11區處提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市、和美鎮與花壇鄉部分村里明起將停水48小時，台水第11區處在限水區設置50個供水站，今天起出動水車不間斷巡迴加水，讓民眾取水，提早儲水備用。（台水第11區處提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市、和美鎮與花壇鄉部分村里明起將停水48小時，台水第11區處在限水區設置50個供水站，今天起出動水車不間斷巡迴加水，讓民眾取水，提早儲水備用。（台水第11區處提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府水資處也開放3處水資源中心的回收水供民眾免費取水作為次級水使用；但民眾取水前需先致電各水資源中心預約。（彰化縣政府提供提供／謝瓊雲彰化傳真）

久旱不雨導致水情嚴峻，中部地區自6日零時起水情正式由橘燈轉為紅燈警示，並實施「供5停2」分區供水，彰化市全區及和美鎮、花壇鄉部分村里都受影響；為因應長達48小時停水，許多民眾早早備好大小水桶、水塔開始儲水備戰。

搶水儲水大作戰全面展開。清明連假結束後的第一個上班日，也是實施分區供水，連續停水48小時的第一天；為了因應限水挑戰，不少民眾從周末起就開始全面儲水備戰。台水第11區管理處5日上午8時起，啟動北彰化限水地區50個供水站，供民眾取水儲水。

台水第11區處長曾良琳表示，50處供水站已設置完畢，上午8時起就出動4輛水車同步前往各站注滿水；6日起共加派5輛水車，再加上彰化縣消防局的3 輛水箱車，兵分8路同步加水，隨時補水，呼籲民眾取水時保持秩序與耐心，無須過度焦慮。

曾良琳指出，限水區域自5日晚間10時就要減壓減量供水，提醒民眾提前儲水備用，實際上許多民眾前幾天就已經開始好水，為了避免恐慌性儲水、抽水，反而讓末端管線沒水，他呼籲大家節省用水，尤其大樓都設有地下儲水槽，應付大樓住戶2天用水應該不是大問題。

北彰化限水區屬於台中送水管線末端，停水48小時後，彰化、和美需等到8日上午7時至8時間才能恢復正常供水，而花壇則可能需要到10時甚至中午12時後才恢復。

曾良琳強調，台水公司在彰化、和美、花壇等限水區鄉鎮設置50個供水站，限水期間將有8輛車不間斷巡迴加水，並隨時監測水質，檢測結果都會公布在各站點，請民眾放心。

由於停水、復水初期因水壓偏低，他提醒用戶務必關閉抽水機開關，馬達才不會因空抽而燒壞掉，用戶可先檢視家中一樓直接接自來水管的水龍頭，等水來了，再打開抽水機開關，亦可安裝使用水壓偵測器，即可自行感應啟動。

除了消防局支援6輛水車協助台水公司臨時供水站、學校及醫療機構送水；警察局由彰化、和美分局所屬警所編排巡邏勤務，每2小時至各臨時供水站巡簽。彰化縣政府也同步開放彰化市水資源回收中心、二林鎮汙水處理廠及鹿港福興水資源回收中心等3處放流水，供民眾免費取用作為次級用水及消防救災使用，經統計至目前已取用約1600噸，民眾取用前需事先致電預約。

(中時 )