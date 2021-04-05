雲林縣北港鎮公所為改善鎮民治喪需到外縣市困境，在府番公墓規畫小型靈堂。（北港鎮公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮府番公墓缺乏小型靈堂，導致北港鎮甚至周邊水林鄉民眾治喪時需跨縣市到嘉義縣新港鄉生命紀念館，北港鎮公所因此於今年展開府番公墓小型靈堂規畫工作，完工後鎮民可就近治喪，滿足身後事最基本的需求。

北港鎮府番公墓於1986年啟用，設有墓基區、第1納骨塔、第2納骨塔，近年來納骨塔位已不敷使用，鎮民一旦往生，必需至外地安葬，且因腹地狹小，缺乏小靈堂可供治喪，加上停車困難、進出不易停，每年清明掃墓均造成交通打結，地方要求擴建聲浪不斷。

北港鎮長蕭永義5日表示，以往民眾治喪都習慣在住家附近搭帳棚，但現在有愈來愈多人選擇到公墓靈堂治喪，府番公墓目前沒有靈堂設施，附近只有嘉義縣新港鄉生命紀念館設有靈堂，鎮民只能跨縣市治喪，非常不方便。

蕭永義說，今年公所已在府番公墓規畫6間小型靈堂，配合停車場興建，進行整體綠美化，總經費約1100萬元，工期預計1年，未來民眾可就近治喪，還有200個以上的停車位，滿足鎮民最基本的需求。

蕭永義指出，除了設置小型靈堂位，公所也著手增建第3納骨塔，目前已完成興辦事業計畫與設計標案，準備進行發包，所需經費約6000萬元，完工後可提供近萬個納骨塔位。

為了永久解決北港地區民眾身後事需求，北港鎮公所也進行第4納骨塔的籌建工作，公所指出，府番公墓第1、2區土葬區已禁葬，配合日後遷葬至納骨塔，便有土地可供興建第4納骨塔，提供數萬個塔位。

(中時 )