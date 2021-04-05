太魯閣出軌意外，輔大音樂系曾允鑀魂斷花蓮，桃園市長鄭文燦5日低調前往曾在三峽的靈堂探視表示，曾允愛是他桃園大同國小的學妹，學音樂是她的志願，人生才正要開始，大家都非常不捨，市府已派出社工協助心理諮商與悲傷輔導，後續也會幫助曾家度過難關。

鄭文燦說，曾同學和她都是就讀同個大安國小，國中就讀大成國中音樂班，是很有才華年輕人，在青春年華時刻離開，令人非常不捨，媽媽很難過，已請社工員陪伴家人度過這段困難時期，也要面對並放下。

鄭文燦說，他有請哥哥要特別照顧媽媽， 他也告訴哥哥，若有工作上的需要幫忙，市府一定會協助。

鄭文燦說，目前桃園有4位不幸意外罹難者者，目前桃園市府已致送10萬元慰問金，另外桃園有實施原住民意外險，另外還有20萬元理賠，除了政府法定補償，市府針對每個個案會有一名社工員全程陪伴協助善後，也會展開心理創傷輔導，度過難關。

(中時 )