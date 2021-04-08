漁會理事長謝仁江連任第二屆理事長，表示未來將會繼續為漁民服務。（姜霏攝）

桃園區漁會8日舉辦理事長、常務監事選舉及總幹事遴聘，理事長及常務監事分別由謝仁江及王清島連任，總幹事則由陳義成連任，陳義成今年62歲，擔任總幹事職務已長達20年，他坦言過去到現在竹圍漁港成長很多，近期也在規畫重建漁產品中心，共投入了將近3億元，期盼2年內能完工。

桃園區漁會8日上午召開第18屆新任理監事會議，投票過程順利和諧，三巨頭名單出爐，理事謝仁江、鍾宜霖、陳義輝、劉貴安、趙碧煌、陳英傑、呂正賢、陳勇志、楊金順等9人，以及監事呂學全、王清島、王浙霖等3人全數出席，其中謝仁江、王清島分別獲9票及3票全票通過連任。

總幹事陳義成順利獲得9席理事全票通過遴聘，已擔任5屆漁會總幹事的他，今年也順利連任第6屆，他提到在漁會服務長達20幾年的時間，一路以來看著竹圍漁港不斷成長，除了保障漁民的利益、漁船出入安全，同時也要維護民眾購買漁貨的品質，未來將會持續努力、打拼。

陳義成提到，桃園市長鄭文燦上任後就十分照顧漁會，不管是建設、經費方面都從來不缺席，而未來也預計改建漁產品直銷中心，投入經費約3億元，由中央政府、地方政府及漁會共同分擔，改建後將會讓動線規畫更順暢，衛生管理方面也更加用心，預計今年上半年發包、下半年招標，工程期約1年半的時間，期盼能在2年內完工，打造更繁華、高品質的竹圍觀光休閒漁港。

(中時 )