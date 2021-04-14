清水區濱海橋使用逾47年，因老舊列為危橋封閉。台中市政府建設局為提升民眾通行安全，向台中市議會提報經費、申請中央補助，成功爭取近2億元進行改建，工程14日啟動、預計明年6月完工；將透過延伸橋長、拓寬橋寬提高車道數、新增自行車道及人行道，大幅提升用路人安全與便利性，海線居民更好行。

建設局長陳大田表示，108年南方澳大橋發生事故，全台橋梁加強巡檢，濱海橋經體檢被列為危橋而封閉至今。為早日恢復通行，建設局特別向中央提報濱海橋改建，獲得內政部營建署「生活圈道路交通系統建設計畫」及交通部公路總局「協助縣市政府加速整建受損橋梁專案」等單位補助，減輕市庫原應負擔的地方配合款項。

陳大田指出，舊濱海橋長126公尺、寬9.2公尺，為高美濕地銜接環港路通往梧棲漁港的主要通道。濱海橋原屬交通部航港局權管，建設局也藉此次改建計畫，主動爭取未來交由市府接管維護，以守護市民安全為己任！

陳大田強調，改建工程規劃將此橋拓寬為寬25公尺、長138公尺大橋；總工程總經費由中央地方合力挹注，包含內政部營建署補助1億3895萬元、交通部公路總局補助4168.5萬元、市府與交通部航港局分攤地方配合款1786.5萬元，共計投入1億9850萬元，完善海線交通路網。

(中時 )