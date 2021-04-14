竹圍消防分隊位處桃園航空城蛋黃區，面臨拆遷，但用地至今沒譜，在地議員擔憂趕不及2024年10月住戶重建時完工，直言大園僅2處分隊，改建期間救護問題也要一併考慮，消防局長謝呂泉坦言覓地狀況不理想，研擬在菓林地區的停車場用地以共構方式新建。

大園區議員徐其萬說，竹圍消防分隊面臨桃園航空城徵收，優先搬遷區於今年10月就要拆遷，自願優先搬遷第一批於明年3月搬遷，第二批於明年12月搬遷，最後集體搬遷是2024年10月底，強調自願搬遷都有獎勵金，越晚獎勵越少，但又不能犧牲居民權益，詢問要何時搬遷？

「最重要課題是趕快找到用地！」徐其萬說，竹圍消防分隊未來座落處至今沒著落，且新建工程至少要2年，擔憂無法和居民同步在2024年10月前蓋好新的消防分隊進駐，強調大園區幅員廣大，僅有大園、竹圍2個消防分隊，服務不能中斷，航空城開發階段是要成立臨時隊部或打散到其他分隊都要超前部署規畫，避免影響未來救災量能，「搬遷是事實，找地是市府責任，救災救護不能停！」

謝呂泉說，因業務特性已獲民政局同意延到最後再搬遷，也能獲得拆遷補償，坦言選地狀況不理想，原協調捷運局將滲眉埤機廠用地撥用其中1000坪，但用地變更曠日費時，目前研擬在大園菓林都市計畫「停四用地」，配合交通局多目標開發，強調土地找到馬上蓋沒有問題，會全力拚2024年10月前落成。

「救災救護沒有轄區分別！」謝呂泉強調，消防講究團隊精神，像是龍岡消防分隊很常出勤平鎮轄區案件，派遣調度會以最近分隊為主，並非依照行政區域，蓋廳舍不會影響出勤調度。

(中時 )