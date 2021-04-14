新北市金山區公所舉辦「我金山我驕傲」首屆金山健走路跑活動，將於5月20日開跑，全程3.8公里，主要路線為直線的磺清路，不僅適合路跑新手參加，更是老少咸宜，只要完賽即送獎牌和運動毛巾，明（15日）起開放報名，活動免費。

金山區長廖武輝表示，磺清路是金山最活潑的道路，特點是路長筆直且坡度起伏，有如跳舞一般，更是萬金石馬拉松的重點路段之一，為讓民眾體驗更豐富的環境，首屆金山健走路跑路線特別擇此路段進行，在健走路跑的同時，能欣賞清幽的美人山景及得天獨厚的海景。

廖武輝特別介紹，途中行經金山清水農地，可一探自然生態友善田園的小鶴基地，欣賞牡丹蓮盛開綻放的數大之美。期待活動成為學生和民眾一段難忘的回憶，感受獨特不凡的金山景致。

參加民眾完賽即送運動毛巾和獎牌。（金山區公所提供）

「我金山我驕傲」首屆金山健走路跑活動。（金山區公所提供）

金山警分局、金山區衛生所、金山區清潔隊及金山青年活動中心參與協辦本次活動，金山高中師生亦受邀參加。金山高中校長賴來展說，感謝金山區公所規畫及推動首屆健走路跑活動，並邀請讓學生們一同參與，能充分感受到金山區公所在文化教育這塊特別用心。希望經歷這次活動喚起學生們的在地認同感，日後也能憶起母校的美麗印記，彼此心中留下一段既難忘又充滿驕傲的紀念。

金山青年活動中心表示，運動旅遊正夯，運動除了讓旅程更添活力，更可以是健康、低碳的旅遊模式，凡報名參與本次活動的民眾，可搭配金青住宿優惠方案，讓參加民眾能在活動前入住，並於活動後不急著離開，嘗試以漫遊金山旅遊，用不同的方式與角度來一窺金山之美。

金山區公所表示，2021「我金山我驕傲」健走路跑活動特別選在5月20日舉辦，不僅代表「我愛你」，也象徵大家為愛而走為愛而跑的涵義。活動自4月15日起至5月10日止開放網路報名（https：／／reurl.cc／dVlopM），歡迎各界好友呼朋引伴與我同行。詳細活動資訊可查詢公所官網及臉書粉絲專頁。

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