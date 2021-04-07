台鐵太魯閣號事故再度撞出腐爛到根的安全管理文化，越來越多聲音支持台鐵應以公司化治理，傳出身兼民進黨主席的總統蔡英文將於下午發表談話，支持台鐵改革。交通部長林佳龍稍早也在立法院表示，應該用企業經營理念去改善台鐵，把它變成一個公司，這不是交通部能自己處理，而是要府院支持，才能幫台鐵走出一條路。

台鐵財務虧損1300多億，每年又以數10億元的速度累加，其中負擔最重的為人事成本，每賺100元就要先拿93元支付人事，虧損相當驚人。專家指出，這麼龐大的坑洞，絕非交通部能自己處理，沒有行政院甚至總統府的支持不可能辦到，政府在2年前普悠瑪事故中沒有學到教訓，這次再發生憾事，改革不該再拖延。

林佳龍今赴立法院交通委員會進行專題報告，他回答立委蘇震清提問時，強調台鐵許多財務赤字屬於鐵道建設和退休人事，想要公司化就要幫忙解決，而不是算到台鐵帳上，「不能要台鐵好，又要台鐵不吃草」。

林佳龍強調，什麼事要什麼人來做清清楚楚，他自己就是做自己操之在己的事情，但還有很多需要政府整體，包括府、院一起形成改革方案，幫台鐵走出一條路，這不光是台鐵的事情，更是全台灣人的事情。

(中時 )