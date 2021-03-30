桃園市呂姓高中生29日下午4時許，騎YouBike微笑單車從龍壽街逆向往文中路方向行駛，疑似要穿越馬路時，與吳姓機車騎士發生擦撞，雙方皆倒地，呂雖緊急送醫，不過仍不治。警方表示，詳細肇事原因仍需釐清。
據了解，當時呂姓高中生騎微笑單車沿著龍壽街騎，疑似穿過馬路時，和吳姓機車騎士碰撞，雙方倒地後，吳男左膝蓋擦傷，呂倒地後趕緊送醫，但仍不治。當時一旁1輛BMW違停在人行道上，為慎重起見，除吳男外，警方也把BMW洪姓車主列關係人，不過事發原因仍需調查。
(中時 )
桃園市呂姓高中生29日下午4時許，騎YouBike微笑單車從龍壽街逆向往文中路方向行駛，疑似要穿越馬路時，與吳姓機車騎士發生擦撞，雙方皆倒地，呂雖緊急送醫，不過仍不治。警方表示，詳細肇事原因仍需釐清。
據了解，當時呂姓高中生騎微笑單車沿著龍壽街騎，疑似穿過馬路時，和吳姓機車騎士碰撞，雙方倒地後，吳男左膝蓋擦傷，呂倒地後趕緊送醫，但仍不治。當時一旁1輛BMW違停在人行道上，為慎重起見，除吳男外，警方也把BMW洪姓車主列關係人，不過事發原因仍需調查。
(中時 )
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