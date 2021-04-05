牌照稅開徵了！110年各類型汽車及151cc以上機車使用牌照稅即日起開徵，台中市政府地方稅務局表示，因應銀行4月30日調整勞動節補假，繳納截止日順延至5月3日止，民眾可持稅單至便利商店或利用其他多元方式繳稅，逾期繳納將受滯納金與罰鍰相關處分，請多加留意。

地稅局指出，請民眾於繳納期限內完納稅款，如逾期繳納，每逾2日加徵1％滯納金，最高加徵至15％，超過30日仍未繳納者，將移送行政執行分署強制執行，如車輛繼續行駛或停放公共道路被查獲，除補繳稅外，還會處應納稅額1倍以下的罰鍰。

地稅局表示，台中市使用牌照稅單已於3月24日起陸續寄發，請納稅民眾注意查收，如未收到稅單請儘速向地稅局、所屬各分局或設置於台中區監理所及台中市、豐原監理站的服務櫃台或利用線上申請補發。

地稅局強調，如有使用牌照稅相關問題，歡迎撥打稅務局免費服務電話0800-000321或(04)2258-5000轉1接客服中心，將有專人服務。

(中時 )