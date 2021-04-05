鳳坑漁港退潮時，常見喜愛騎馬的民眾，在沙灘上練騎奔馳。（羅浚濱攝）

縣府將以整體規畫的「綠色海岸風景遊憩計畫」，打造新竹縣11.8公里美麗海岸線，110年度向交通部觀光局爭取「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」，獲核定補助2100萬元，改善新豐海岸老舊步道、自行車及休憩設施，提升海岸線的旅遊環境。

縣府交旅處長游志祥指出，縣長楊文科推動「綠色海岸風景遊憩計畫」，南從竹北新月沙灣開始，北到新豐鄉坡頭漁港，11.8公海岸線規畫面積1180公頃，並將廢棄已久的鳳坑漁港納入，將串聯週邊設施和休閒農業區做整體規畫，期帶動觀光效益。

鳳坑漁港前左右各有一整排狀如「紅豆餅」的防波堤，漲潮時波濤洶湧，在紅豆餅之間不斷拍出浪花，退潮時則有落日餘暉美景，成為全省知名的風景和婚攝景點，更常見喜愛騎馬的民眾，在沙灘上練騎奔馳。

縣府110年度向中央提出2個子計畫，縣府執行南段的「新豐濱海觀光軸線（紅毛港至鳳坑漁港段）觀光環境改善計畫」，獲交通部觀光局核定補助1100萬元，新豐鄉公所則辦理北段1000萬元的「新豐紅樹林綠色步道暨周邊環境改善計畫」。

游志祥說，這2個子計畫主要改善老舊損毀的步道、自行車道及周邊環境，將有些截點打通完成串聯，並設置鐵馬驛站、景觀平台及植栽綠美化，將可提升既有觀光休憩及自行車旅遊環境，促進當地觀光與在地文化產業發展。

游志祥指出，新豐紅樹林及紅毛港濱海自行車道，鄰近桃園新屋綠色走廊自行車道，目前還無法串聯，將與桃園市政府研商及爭取中央補助完成串聯。

(中時 )