市場仍持續消化去年第四季科技股漲多的調整，美國股市續創新高，類股輪動快速，掌握成長與消費題材仍是上半年首要目標，市場資金充沛、公債市場沒有籌碼問題，目前正處於轉折階段，可瞄準疫情後的消費與成長趨勢，趁回檔機會，趁早布局全球成長股或定期（不）定額的中長期投資。

富蘭克林華美全球成長基金經理人王棋正表示，2021年對操盤人來說充滿挑戰，農曆年後開春以來，受到公債殖利率大幅向上影響，美國股市有一波不小的修正整理，連帶影響亞洲與新興市場股市表現，但就是市場變化快速下，才應掌握成長型題材，逢低擇優布局。

王棋正指出，根據歷史經驗顯示，過去六次公債殖利率上揚的階段，科技股仍有相對其他產業較為突出的表現。由於市場漲多後，近期估值重新調整、漲多的科技股自然賣壓不低，目前仍處於整理階段，應該審慎思考下一步，短線上建議調整操作策略，不妨持有低基期、去年受疫情影響股價尚未跟上者，或藉由投資成長型基金，逢低布局。

因去年市場漲幅已大，今年隨著美國與大陸政策方向等變化，預估各類產業股票波動度將增加。王棋正強調，操作策略上將持續朝向成長趨勢布局，其中主要看好有五大類股，包括科技資訊、非核心消費、醫療保健、工業與美國金融房產市場。

值得留意的是，今年全球市場走勢有如2009年復甦、2010年越墊越高，類似2018年修正後、2019年走多的格局。市場仍有不少風險存在，王棋正提醒，應多留意美元走勢與美國公債的殖利率彈升情況，資金有可能再度回流美國，波動度又增加。

富蘭克林華美投信認為，今年上半年相較於去年上半年低基期，企業盈餘成長率仍相對明顯，股票市場仍優於債券市場，建議股六債四比重布局，今年下半年有較多的變化因素需審慎考量，建議透過全球靈活操作，股債市多元彈性佈局，持續掌握全球市場，各產業成長的投資潛力與機會。

(工商 )