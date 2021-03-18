美股周四(18日)盤前，美國10年期公債殖利率升破1.70%，創下2020 年 1 月以來最高水位，讓上周市場期待拍賣1200億美元美債壓抑因長天期美債遭大量做空而陡升的美債殖利率，導致本周科技股走勢依然動盪。對此，專家認為，市場正在測試美國聯準會主席(Fed)鮑爾(Jerome Powell)的底線。

7年期美債在上月底拍賣結果讓市場失望，導致長天期美債遭到市場拋售、甚至是在期貨市場遭到大幅度做空，在3月第一周，美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據揭露，追蹤美債期貨殖利率的商業持倉部位總規模創下史上最大降幅，這一變化相當於多了450億美元的美債淨空單部位。也因如此，科技股這幾周劇烈震盪，與經濟復甦所帶來的抗通膨資產出現強烈對比，甚至道瓊工業平均指數與那斯達克100指數的走勢分歧，創28年來最大。

同樣是對於鮑爾不會打壓10年期美債殖利率的預期，並期望Fed能發表扭曲操作（Operation Twist），也就是賣短債買長債的行動，結果在最新的利率決策會議記者會上，Fed並未對此議題發表意見，甚至對補充槓桿率(SLR)是否延長也沒有及時發表，只稱幾日後再另行宣布。

曾有「債券天王」之稱、過去在品浩（PIMCO）管理全球最大債券基金的傳奇投資人葛洛斯（Bill Gross）日前提及，他正透過期貨市場放空10年期美債，預料美國通膨率將在未來升至3~4%。儘管鮑爾強調，在實現通膨與就業市場目標之前，Fed會維持寬鬆政策，並忽略通膨目標暫時高於預期，不過，葛洛斯認為，若所有指標短期都上揚，預計鮑爾也會猶豫是否堅持底線。

前Fed經濟學家、現為華盛頓Cornerstone Macro合夥人的Roberto Perli表示，Fed目前就是一再發布消息，強調目前正在做的事情以及新的Fed設定經濟架構。

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)討論後召開今年第一次利率決策會議結果，鮑爾仍保持鴿派言論，安撫金融市場情緒，也有媒體抓著利率點陣圖某幾位Fed官員升息趨勢，鮑爾強調，這些情緒仍偏少數，遏止市場對於升息的想像。

然而，Fed預期今年通膨率將來到2.2%，鮑爾認為新的經濟架構下有機會看到通膨率上行，但將是短暫的，Fed目標則是保持穩定長期通膨，直到2023年結束都將維持這種狀態。

外國財經媒體報導，Wrightson ICAP首席經濟學家Lou Crandall表示，鮑爾目前甘願頂著落後殖利率曲線的風險，都比抑制經濟成長的代價還來得低。由於拜登政府先前通過1.9兆美元經濟刺激法案，Fed目前也維持每月購債1200億美元的規模，持續向市場投注活水，Fed一直向投資人保證，他們不會根據預測先發制人，這等於是與過去的Fed一刀兩斷。

(中時新聞網)