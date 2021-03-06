警方初判事故肇因，疑陳車未依規定讓車，賴男駕駛的自小客車未注意車前狀況。（民眾提供）

深夜兩車未依規定讓車碰撞，小貨車駕駛一度昏迷送醫救治。

台中市西屯區朝馬路與安和路口時，昨天深夜發生兩車衝撞的意外，救護人員到場進行搶救。（民眾提供）

28歲陳姓男子駕駛自小貨車，5日深夜23時52分許，行經台中市西屯區朝馬路與安和路口時，與30歲賴姓男子駕駛的自小客車發生衝撞，小貨車遭自小客車鏟翻在路旁，兩車嚴重受損；陳男受困車內傷重一度昏迷，賴男被救出時，全身癱軟意識不清送醫救治，全案正由警方釐清肇事原因中。

警方指出，陳姓駕駛小貨車送完貨，行駛朝馬路由虹揚橋往郊區方向回公司，行經台中市西屯區安和路口左轉，卻與直行賴姓駕駛的豐田自小客車發生碰撞，小貨車被撞側翻停在人行道上，陳姓駕駛受困車內。

台中市消防局消防員到場後，使用破壞器材才將陳姓駕駛救出，但他已經沒有生命跡象，救護人員立即CPR送醫搶救；豐田自小客車的賴姓駕駛被救出時，全身癱軟意識不清。2車嚴重毀損，自小客車頭全毀引擎蓋遭撞飛，車頭冒出白煙，消防人員急忙拉水線進行噴水降溫。

警方表示，駕駛自小貨車的陳男，一度昏迷，送往中港澄清醫院救治，現於加護病房治療中，賴男則遭撞挫傷；陳男抽血檢測無酒精反應，賴男酒測值0.00MG／L。初判肇因，疑陳車未依規定讓車，賴男駕駛的自小客車未注意車前狀況，全案上午正由警方依監視器畫面進一步處理中。

台中市西屯區朝馬路與安和路口時，昨天深夜發生兩車衝撞的意外，救護人員到場進行搶救。（民眾提供）

交通事故發生後，現場一片狼藉，救護人員急忙進行搶救。（民眾提供）

交通事故發生後，現場一片狼藉，救護人員急忙進行搶救。（民眾提供）

(中時 )