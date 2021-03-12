苗栗監理站與縣警局稽查人員，12日上午循線在竹南鎮超豐電子公司附近攔查，查獲一部專門搭載外籍移工的白牌計程車，乘客坦承給付1百元車資，但白牌計程車司機否認營業，監理站人員當場開單裁罰10萬元。
苗栗監理站稽查人員是在12日上午偕同苗栗縣警方，在竹南超豐電子公司附近攔查告發白牌計程車，結果發現1部廂型車搭載1名外籍移工準備下車，稽查人員上前攔查，乘客坦承由超豐電子搭至便利商店共付車資1百元，白牌車司機則辯稱是載朋友，否認有收費，但仍被稽查人員識破，當場開出罰單裁罰10萬元。
苗栗監理站表示，監理站平日不定期會同警方執行違規白牌計程車稽查，主要依據民眾檢舉白牌車輛可能出沒地點、叫車平台等，民眾如以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處新台幣10萬元以上2,500萬元以下罰鍰，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。
(中時 )
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