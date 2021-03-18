蘇花公路6死39傷遊覽車事故，交通部公路總局昨召回騰龍通運公司所有遊覽車複檢，其中與肇事車輛同期同款的3輛遊覽車，1輛複檢合格，1輛空車超重，卸下車上瓶裝水後即複驗通過，另1輛有安全帶無法使用，經修復後今上午通過複驗；其餘16輛不同款的車輛也在今日接受複檢，結果最慢1周內出爐，目前全面停駛。

台北區監理所副所長楊聰賢說明，複檢項目除了外界最關心的煞車功能外，也針對安全帶、車輛外觀、燈亮系統、前輪定位等全面盤查，與肇事車輛同期同款的3輛遊覽車，均在今上午順利通過第一關複檢。

楊聰賢指出，但為求謹慎，明日將再會同承運底盤製造廠、車測中心，由技師進一步第2關複檢。確認車輛完全沒問題後，才會允許上路。

至於外界質疑該輛遊覽車為各零部件組裝出的「拼裝車」，車體強度有疑慮，楊聰賢解釋，市面上的遊覽車都經過車測中心檢驗，取得合格證書才可領牌並上路，結構一定符合安全。

騰龍通運公司負責人陳聰騰今帶著16輛遊覽車與司機到台北區監理所接受複檢，他受訪時強調，肇事司機3月僅上9天班，平時不喝酒且作息正常，絕無過勞狀況，並深深一鞠躬向罹難者、傷者與家屬致歉，「真的、真的非常對不起，尊重監理法規靜待檢驗結果。」

陳聰騰說，因為疫情關係生意本來就冷清，肇事司機從過年至今工作量不大，1月上了20天班、2月7天、3月僅9天，等同跑1天休4天，且從來不喝酒、精神狀況也沒問題，目前還在釐清車禍原因；事發當下他趕赴現場，只見司機精神恍惚、無法言詞，被救護車送往醫院後，手機被檢警扣押，司機也不受理任何人會面，因此目前尚未有近一步聯繫。

陳聰賢強調，雖然肇事責任、鑑定報告仍未出爐，公司目前已跟旅行社、保險公司同步討論理賠事項，也先發放慰問金給傷者和罹難者家屬，一定會起負責任。

(中時 )