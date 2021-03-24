3月16日發生遊覽車於蘇花公路衝撞山壁，造成6死慘劇，國家運輸安全調查委員會主委楊宏智今直言車體結構有系統性問題，可能明日發布期中安全通告，擬召回同款或同車體廠打造的遊覽車檢查。交通部路政司回應，本周一已派人赴車體廠查核，3年前也在同車體廠有查到不合格的缺失，但也已經改進，要等運安會公布安全通告後，才有辦法再細究。

路政司指出，我國遊覽車座椅結構強度規範與國際標準一致，座椅固定後要能承受700牛頓的推拉力才算合格，並進行接下來的量產。路政司說，目前法規是規定「強度」，不會去規範業者要用哪種方式組裝。

路政司表示，為了確保後續車輛的品質一致性，每年都會對車體廠進行查核，另每3年會到工廠進行實地查核。

據悉，日前出事的的遊覽車，是由名盛實業（協億車體廠）打造，該公司的規模不算小，交通部2018年5月前往車體廠查核時，發現車頂逃生口與原先設計不符，現已完成改進，至於座椅方面，並沒有發現不合規定之處。

運安會透露，第一波召回車輛，除騰龍遊覽車公司之外，還包括名盛實業打造的車輛。路政司表示，還要清查有多少車輛受影響，另外座椅被拋出去，有可能是複雜因素交織而成，很難用單一的車速來做判斷，先等運安會的期中安全通告內容出來，再做進一步處置。

(中時 )