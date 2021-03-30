有關台東與高雄兩縣市對於是否再持續外運代燒一事，台東縣政府表示，目前底渣僅有 768多公噸未運回，底渣清運標案將在今日決標，後續將優先處理高雄底渣事宜，感謝高雄市政府長期協助垃圾代燒，台東的垃圾危機待焚化廠啟用後即可有效解決。

台東縣環保局說明，目前雖仍有2萬噸「再生粒料」未運，但底渣部分已從去年初的7600多公噸持續去化僅剩700多公噸，減少有10倍之多。

環保局表示，在縣內焚化廠尚未啟用前如持續代燒，預估今年可能還有 7550 公噸的底渣須處理，為此縣府已順利招標，待今日決標完成後即可執行，將優先處理尚存於高雄市焚化廠的底渣，續行雙方互惠合作機制。

縣長饒慶鈴表示，台東全縣的掩埋場皆已趨近飽和，所衍生的垃圾危機，本質上並沒有因為外縣市少量代燒獲得緩解，多數垃圾仍持續堆置。

饒慶鈴說，為徹底解決垃圾問題，維護台東乾淨的環境，2年前甫上任就將臺東的垃圾危機放在首要處理的項目，上任不到6個月即在議會同意下啟動焚化廠修繕方案，未來待焚化廠啟用後，台東即可擁有自主處理垃圾的能力，讓垃圾危機不會延燒為觀光危機。

(中時 )