遊覽車撞蘇花山壁釀6死 駕駛今出院送地檢署複訊 10:342021/03/24 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遊覽車撞蘇花公路山壁釀6死，游姓駕駛今出院在警方戒護下送往宜蘭地檢署接受訊問。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上周二蘇花公路發生遊覽車撞山壁意外，造成6死39傷，也是傷者的游姓駕駛，在接受醫院治療後，今天（24日）上午游男在警方戒護下從羅東博愛醫院出院，游男直接送往宜蘭地檢署接受複訊，目前檢方已經掌握相當事證，目前仍在訊問游男中。 頻傳組頭遭綁架勒贖 嘉縣警火速破獲地下運彩簽賭站 三重銀樓3000萬金飾搶案 珠寶大盜陳清課3人羈押禁見 (中時 ) #遊覽車 #蘇花 #台9線 #蘇花公路 #騰龍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北蘇花車禍 亡者家屬捐復康巴士 04:102021/03/22 地方新聞 搶運將不成改劫車 男10小時落網 04:102021/03/23 社會新聞 清明連假 國5車流上看7萬輛次 15:192021/03/23 生活 台江大道6死車禍附近又自撞 男噴飛送醫不治 08:122021/03/21 社會 檢察長人事案 法務部今開檢審會提職缺數 09:382021/03/19 社會 遺愛人間！蘇花車禍最年輕罹難者 家屬捐復康巴士 15:592021/03/21 生活 蘇花車禍 遊覽車負責人致歉 04:102021/03/19 地方新聞 柯建銘次子柯鈞耀吸毒栽了 獲緩起訴須自費戒癮治療 09:452021/03/22 社會 6年半前年雷虎小組訓練尾隨滾 2機擦撞飛官莊倍源殉職 16:282021/03/22 政治 西濱追撞火燒車 姨甥成焦屍 04:102021/03/21 社會新聞 鮭魚之亂前就有人名叫「鮭魚」 徐國勇親曝總人數 13:292021/03/19 政治 社會熱門新聞 男廁所偷拍700位女子影片外流 他下載轉賣月賺10萬 - 社會 租特斯拉闖紅燈撞3機車翻覆 女駕駛怪：都是自動駕駛的錯 - 社會 衰男砸65萬娶外配22天就落跑 怨歎：床戰1次要12萬 - 社會 大家都停它不停 女子駕特斯拉試自動駕駛 闖紅燈肇事翻車 - 社會 丁允恭慘了 在辦公桌上與女記者嘿咻 懲戒判決撤職停任2年 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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