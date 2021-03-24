上周二蘇花公路發生遊覽車撞山壁意外，造成6死39傷，也是傷者的游姓駕駛，在接受醫院治療後，今天（24日）上午游男在警方戒護下從羅東博愛醫院出院，游男直接送往宜蘭地檢署接受複訊，目前檢方已經掌握相當事證，目前仍在訊問游男中。

(中時 )