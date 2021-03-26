蘇花公路遊覽車撞山事故釀6死，運安會初步調查發現，肇因起於靠窗座位少2科螺絲鎖在車身骨架，隨即召回與事故車輛同廠製造的718輛遊覽車，國民黨前副祕書長蔡正元則爆料，真正搞鬼的是經濟部工業局和台南市某民進黨立委。行政院長蘇貞昌今天對此表示，已當面交代交通部長林佳龍徹查，若涉及不法，當然依法嚴辦。

蔡正元昨晚爆料，政府當初鼓勵業者購買「名盛」和「成運」車輛，就是因台南市某民進黨立委，頻頻關心「國產車輛打造業者」，經濟部工業局的某位科長也事事配合，上下其手，遊覽車業者只能傻傻被關照要買什麼車輛。

蘇貞昌今繼續赴立法院進行施政總質詢。國民黨立委許淑華質詢時說，如果這件事屬實，牽涉到官員有沒有與廠商勾結，若還有立委的政治力介入，就非常可怕，請政院主動要求政風單位介入調查。

許淑華表示，若查無人介入，也算是政府內部總體檢，若有弊案，務必要揪出來，因為其過程所產生的意外、事故和死亡，都要算在這些人頭上。

蘇貞昌聽聞後答覆，他已在昨天行政院院會後，當面交代交通部長林佳龍，必須從制度面、管制面到人員等各方面全面徹查，若還有涉及不法，當然要依法嚴辦。他重申，他昨天已經當面請林佳龍積極進行。

許淑華指出，這也會有責任歸屬的不同，到底是一開始交車就有問題，或者交車後業者自行改裝，務必要主動徹查，是否有立委介入，甚至官商勾結，不要等到深喉嚨爆料，屆時將重創政府形象。

林佳龍強調，安全是交通的前提，相關設計有檢測基準，且都和國際接軌，業者有無依照設計或審查通過的方式來打造或改裝，以及審查過程有無弊端，比方如實填寫檢查表、到場檢查的資料是否正確或作假，都在檢查範圍。

(中時 )