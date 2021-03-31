NCC火速通過華視上架52台，主委陳耀祥功不可沒；只要看華視未來挺誰，就知道背後的政治力，從哪裡來。

從52空頻開始，NCC就擔任華視最大的門神，某系統台送件「寰宇新聞替代中天新聞」，媒體報導陳耀祥直接找高層喝咖啡，要求改支持華視新聞台，果然成功；另有系統台提出以CNN進駐52頻道，NCC以「該頻塊應講中文」駁回。

這樣層層的刪去法，剩下台視、華視來競逐52頻道，並且各有系統台支持。NCC需要一個好理由，既能夠拒絕台視，又不會傷害到華視，頗費思量。

這個好理由，NCC暫時想不出來，就只好拖。華視送件NCC四周就排審，50天通過；反觀台視，送件一個半月了，還進不去審核會議，要台視知難而退的態度，表露無遺。

NCC獨鍾華視，有無政治力介入那是廢話，重點在這個政治力是誰？看NCC委員是誰提名的，看華視在未來民進黨初選中挺誰，能夠看出些端倪。

2007年民進黨總統初選，蘇貞昌的發言人說，「蘇的敗北，不是輸給謝長廷，其實是輸給三立。」這是蘇貞昌最大的遺憾，他當然不會重蹈覆轍。

民進黨初選，向來是刀刀見骨，賴清德、蘇貞昌、鄭文燦是誰也不會讓誰，2024在蔡英文勝選後的第一天，已然開打，目前看來，蘇貞昌搶先一步，拔得頭籌。