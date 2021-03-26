蘇花公路遊覽車重大事故，有乘客繫上安全帶仍連人帶椅被拋飛車外，運安會查核發現原來是靠窗座椅的固定方式出了問題。交通部已經宣布召回718輛車，財團法人車輛安全審驗中心（車安中心）26日表示，截至中午已勘查逾200輛，初步還沒有看到非常嚴重的違規情況，不認為有瑕疵，也沒有看到跟原本設計不一致之處。

交通部路政司、公路總局、車安中心26日下午於大佳河濱公園大直橋下召開「遊覽車召回檢驗說明」，車安中心執行長周維果表示，26日全省13個地方同步查核和紀錄，車輛召回檢測重點主要是查核每部車座椅固定方式，跟當初認證測試有沒有相符，特別鎖定在座椅有沒有鎖定在金屬骨架上面。若是沒有固定在金屬骨架材質上面，可能固定的強度不足，就會有安全疑慮，最直接的後果就是座椅脫落。到中午為止查核超過200輛車子，沒發現明顯、重大不符合情勢，座椅都有固定在金屬骨架上，初步看起來沒有脫落疑慮。

至於召回3次重大車禍肇事同型車的關聯性，周維果表示，交通事故發生這麼大破損，跟車輛速度、撞擊角度還有撞擊物件有很大關係，重點還是在當初廠商座椅強度固定送測內容和組裝方式，跟實際車子有沒有一致。

周維果說，交通部法規跟國際法規一樣，沒有強制規範座椅跟車身打造廠要用什麼方式固定，或是固定在哪裡，只有要求固定完後試驗強度拉力，一定拉力下不能脫離。現在規定是700公斤、7400牛頓。如果廠商實際安裝座椅安裝方式跟當初送測的樣車一樣，都可以承受，只要拉力強度符合法規就是安全。例如26日記者會現場的車，座椅使用U型夾固定，沒使用螺絲，跟當初的設計一模一樣，所以不管用什麼方式固定，只要能夠通過拉力測試，就沒問題。

26日是每輛車在座椅已經拆好的情況下花15到20分鐘檢查，目前看到的「不認為有瑕疵」，但具體內容，每個廠商固定方式跟位置等，都要回去記錄、拍照才能逐一比對，細微差距要回去最後確認。

公總下午發布新聞稿表示，針對台9線發生騰龍通運股份有限公司遊覽車事故，公路總局依據交通部指示協同車安中心自26日起針對名盛實業有限公司打造之所有遊覽車實施座椅固定方式查核。目前已於全國13處地點同步展開，截至中午已完成210輛遊覽車查核，初步尚未發現重大明顯不符合情形，詳細仍須車安中心再比對申請審驗檢測報告資料確認，車安中心及公路總局將持續於最短時間安排召回車輛完成辦理查核作業，若有發現重大不符合事項將報請交通部依法責令車體打造廠業者召回改正。

騰龍遊覽車蘇花公路事故後，交通部依據運安會期中安全通告內容，擴大召回3場車禍事故的同型大客車，不過召回車輛除遊覽車外，還包含統聯、亞聯、豪泰三家客運業者139輛國道客運車輛，讓外界擔心是否會影響到清明連假疏運。業者則大多認為不會影響到路線營運。

(旺報 )