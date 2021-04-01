埤頭鄉縣道152線16.5公里處添固定式測速桿。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

飆哥們小心了，彰化縣重要道路累計已設64處固定式測速桿，彰化縣警察局交通隊統計，去年62處共取締5萬7493件，為縣庫進帳上億元，今年再新增2處測速照相固定桿， 4月6日起「開拍」，赫赫有名彰化市縣道139線20.153公里再添電眼，另處是埤頭鄉縣道152線16.5公里處。

彰化縣警察局交通大隊長林世明表示，警局每年都會視交通安全需求，編列年度經費預算，購置固定式測速照相設備

，考量原因主要包括車速過快、交通事故頻傳等，期能達到降低事故發生率。

彰化縣139縣道是出了名肇事路段，因路型起伏且多彎道，行駛速率過快容易使車輛失控偏移車道，去年10已將路段速限調降至每小時40公里，原本在縣道139線20.99公里處已設置固定式測速照相桿，再擇20.153公里處易肇事地點增設，以密集式加強取締縣道139線易肇事路段超速違規。

其二為埤頭鄉縣道152線16.5公里處，該路段為新拓寬完成的道路，由於拓寬後雙向計有4個快車道，道路寬敞筆直，為避免車速過快，因此增設測速照相桿，以提升行車安全，路段速限為60公里／小時。

林世明表示，取締處罰並不是目的，最重要是希望駕駛人都能遵守速限規定，落實交通安全，目前轄內固定式超速及闖紅燈違規照相桿總計64處，設置地點均依規定公布於警政署及警察局官網，並提醒民眾超速部分一般道路處1200元至2400元罰鍰、闖紅燈部分處1800元至5000元罰鍰。駕車族上路小心，不要讓荷包難過了。

(中時 )