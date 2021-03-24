3月16日一輛遊覽車於蘇花公路衝撞山壁，造成6死39傷，國家運輸安全調查委員會主委楊宏智表示，初步調查當時遊覽車車速僅45公里，座椅卻輕易與車體分離，直言車體結構有系統性問題，明日將發布期中安全通告，建議交通部、車體打造廠召回問題遊覽車。

楊宏智指出，事故第一天運安會就派人到現場，重建整個事故的路徑、空拍整個環境的下坡路段，還有把整個煞車做更嚴謹資料的彙整。調查過程中，運安會從生還因素裡面看到一個重要的問題，「為什麼這麼多的旅客會被摔出遊覽車？」

楊宏智說，事故遊覽車被打出一個大洞，這是一個問題；另一個重要問題是，座椅與車體在車速並沒有太快的情況下，卻被甩出去，財團法人車輛安全審驗中心（VSCC）有一些重點需要去調整，對於未來的遊覽車這些規範，交通部也配合運安會發現的事證，即時做更正跟處理。

楊宏智表示，運安會發現「很具體、有系統性的問題」，因此明天會發布期中安全通告，比較重要的幾個廠商要召回做檢測，例如出事的騰龍遊覽車公司，以及負責打造車體的公司，都會列在首波名單。

交通部長林佳龍稍早回應，與事故同款的遊覽車，交通部已要求停駛、召回檢驗，車體打造涉及的檢測、製造過程，都會進行檢討，並確保送件時沒有違背或變造，問題出在哪個環節，運安會與交通部都在調查檢討，報告與後續改善，接下來都會公布。

(中時 )